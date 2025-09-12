МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пауза в переговорах между Россией и Украиной, конфронтационность НАТО и учения "Запад-2025" стали 12 сентября основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин совершит поездку в один из регионов страны.

О переговорах по Украине

"Нельзя носить розовые очки" и ожидать, что переговорный процесс по Украине "даст молниеносные результаты".

Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию, тогда как Европа, наоборот, препятствует этому процессу: "То, что европейцы мешают - это, действительно, так. Это ни для кого не секрет".

Кремль констатирует паузу в переговорах между Россией и Украиной, хотя каналы для общения налажены: "Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе".

Об учениях "Запад-2025" и конфронтационности НАТО

Заявления и действия, предпринимаемые европейскими странами на фоне российско-белорусских учений "Запад-2025", выглядят эмоциональной перегрузкой: "В нормальных условиях конструктивного, мирного, дружеского сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями. Такая практика была. Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран".

Россия никогда не угрожала каким-либо государствам, в том числе европейским: "Именно Европа, будучи в составе НАТО - которая является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности, - двигалась всегда в сторону наших границ".

О выборах