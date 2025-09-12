По словам официального представителя МИД РФ, подобное поведение иностранных псевдодоброжелателей стало шаблоном

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия расценивает как грубое вмешательство в дела Сербии и спекулятивную попытку стимулировать "уличную" смену режима присутствие на протестах в этой стране евродепутатов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы оцениваем, как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как абсолютно спекулятивная попытка стимулировать вот такую уличную смену режима. Мы видим, что это отработанный ход", - сказала она, отвечая на вопрос о присутствии депутатов Европарламента на протестах в Сербии.

"Я хотела бы напомнить, что подобное поведение иностранных псевдодоброжелателей стало шаблоном. Достаточно вспомнить все эти раздачи печенек на майдане, разливание чая или чаев и, так сказать, псевдосолидарность с народом, которая была проявлена как раз-таки евробюрократами или еврочиновниками, или официальными лицами западных государств на майданах", - добавила дипломат.

Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что в акциях протеста по всей стране участвовало 9 380 человек, из которых более 7 тыс. собрались в Нови-Саде. По его словам, именно там произошли наиболее серьезные инциденты: группа людей в балаклавах пыталась занять помещения философского факультета, однако полиция пресекла попытку, действуя, как подчеркнул Вучич, "исключительно профессионально".

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич, комментируя события, заявила, что европейские чиновники не только поддерживают, но и лично участвуют в несогласованных акциях. Она особо отметила присутствие в Нови-Саде евродепутата Расмуса Нордквиста из Дании и сопредседательницы партии европейских "зеленых" Вулы Цеци из Греции, назвав лицемерием их заявления о верховенстве права при одновременной поддержке анархических действий в Сербии.