МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более трети из почти 18 тыс. зарегистрированных на электронное голосование на экстерриториальных участках в Москве избирателей из 19 регионов РФ сделали свой выбор за первые почти 5,5 часа.

Участки для голосования иногородних на выборах губернаторов расположены в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро.

"Выдано бюллетеней - 6 000. Принято бюллетеней - 5 950. До окончания голосования осталось 2 дня 6 часов 36 минут", - значится на экранах в Общественном информационном центре, открытом в центре столицы.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября. В ряде субъектов РФ пройдут выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых примут участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами для электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт.

Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения. Они должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.