Министр культуры РФ также назвала большой честью договоренность о проведении программы "Культурная столица исламского мира" в Казани в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами подписаны на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на итоговой сессии форума.

"В этом году по итогам переговоров мы подписали шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, провели несколько десятков встреч руководства Минкультуры России с зарубежными коллегами и договорились о перспективах международного взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказала она.

Любимова также назвала большой честью договоренность о проведении программы "Культурная столица исламского мира" в Казани в 2026 году. Первое заседание организационного комитета прошло на полях форума. "Кроме того, с огромным успехом состоялось традиционное расширенное заседание с участием глав иностранных делегаций. Завтра, в завершающий день форума, пройдет встреча с деятелями культуры и официальными лицами стран Шанхайской организации сотрудничества", - добавила она.

Отдельно Любимова отметила мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Культура является связующим звеном между прошлым и будущим, играет важнейшую роль в осознании и формировании истории, именно поэтому мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и культурного наследия, всегда будут иметь особый вес", - заключила министр.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.