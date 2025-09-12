Захарова удивлена, что Запад не высылает дипломатов Украины из-за "Северных потоков"

Дипломат на брифинге напомнила, что 26 сентября исполняется три года теракту на трубопроводах в Балтийском море, а в августе в Италии был задержан украинец, подозреваемый к подрыву

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, что западные страны не высылают дипломатов Украины после заявлений о причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток", как делали это с представителями России на основе голословных обвинений.

Дипломат на брифинге напомнила, что 26 сентября исполняется три года теракту на трубопроводах в Балтийском море, а в августе в Италии был задержан украинец, подозреваемый к подрыву. "Когда бездоказательные подозрения падали на российских граждан о том, что они совершали якобы какие-то там неправомерные, неправомочные шаги на территории других стран, или действительно наши граждане совершали какие-то правонарушения, но при этом не были связаны с российским государством, каждый раз [на Западе] требовали высылки, например, российских дипломатов. Иногда дело доходило до введения санкций или блокирования работы российских дипломатических представительств", - констатировала Захарова. "Сейчас основной версией, которой придерживаются сами западные страны и в публичной сфере, и на международных площадках, является версия о том, что подрыв "Северных потоков" был осуществлен гражданами Украины", - указала официальный представитель МИД РФ.

На ее взгляд, "взывает удивление, что никто в западных странах не требует высылки украинских дипломатов, что никто в западных странах не требует закрытия украинских посольств, что никто не проводит никаких параллелей и никто не видит никакой связи с той или иной подрывной террористической деятельностью, которая проходит непосредственно по указанию властей на Банковой, которые и ответственность на себя берут за теракты, и считают теракты или попытки совершения терактов чуть ли не примерами своей государственной политики и даже национальной гордости".

Захарова обратила внимание на то, что все три года Россия не оставляет попыток добиться правды, требуя проведения полноценного международного разбирательства, "однако линия западников идет вразрез с этими усилиями". По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, "это говорит о том, что западникам есть что скрывать", поэтому "они всеми силами пытаются избежать ответственности".

"Настолько многосложная и масштабная диверсия попросту не по плечу негосударственным субъектам в одиночку, она требует существенных ресурсов, оборудования, которое имеется в распоряжении лишь служб крупных государств", - указала Захарова.

При этом она заверила: "Россия полна решимости добиться справедливости". Дипломат подчеркнула, что "рано или поздно по-настоящему ответственные за теракты понесут заслуженное наказание". "Западные правительства, которые упорно прячут правду за ширмой дезинформации, сами подрывают фундамент своей же безопасности и суверенитета", - заключила Захарова.