Официальный представитель дипведомства уверена, что репутацию президента Франции трудно ухудшить

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Очередной правительственный кризис во Франции, связанный с отставкой премьер-министра Франсуа Байру, свидетельствует о критическом состоянии репутации президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства уверена, что репутацию Макрона трудно ухудшить. "Надо говорить о критическом состоянии репутации этого человека, - отметила она. - Не надо возлагать вину на других, и не надо искать причины вовне. Это исключительно связано с какими-то внутренними проблемами".

Поэтому, резюмировала Захарова, "пусть сами французы решают", как быть дальше.