КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Действующий член Совета Федерации, а также депутат законодательного собрания Краснодарского края и главный врач Краевой клинической больницы вошли в "сенаторскую тройку" губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который принимает участие в выборах главы региона, данные следуют из информационных материалов о кандидатах, размещенных на сайте краевой избирательной комиссии.

В подпункте "Сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации" у Кондратьева значатся Алексей Кондратенко - член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, главный врач НИИ Краевая клиническая больница №1 Владимир Порханов и депутат законодательного собрания Краснодарского края Евгений Шендрик.

12 сентября началось голосование на выборах губернатора Краснодарского края. В регионе задействованы 64 территориальных избирательных комиссии и 2 842 участковых избирательных комиссии. На территории Краснодарского края дополнительно образовано 28 временных избирательных участков, которые развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях.

Ранее избирательной комиссией Краснодарского края были зарегистрированы четыре кандидата на должность губернатора Краснодарского края: действующий глава региона Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР), Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты- За правду").

Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года. На выборах главы региона в 2020 году он набрал 82,97% голосов избирателей и был переизбран на второй срок. 23 сентября 2020 года он вступил в должность.