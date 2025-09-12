Наибольшую явку зафиксировали в Магаданской, Смоленской, Свердловской, Костромской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Томской областях

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек отдали свои голоса на выборах через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это более 60% зарегистрировавшихся. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) сегодня стартовало в 22 регионах. На 13:30 мск на федеральной платформе проголосовали уже более 1 млн человек. Это более 60% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ", - отметили в министерстве. Там добавили, что 13 сентября к голосованию присоединятся еще два региона - Курганская область и Северная Осетия - Алания.

Наибольшая явка на ДЭГ зафиксирована в Магаданской, Смоленской, Свердловской, Костромской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Томской областях.

Выборы разных уровней проходят в России с 12 по 14 сентября. Жители 24 регионов, заранее подавшие заявление на "Госуслугах", могут проголосовать дистанционно.