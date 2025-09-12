Официальный представитель МИД России отметила, что такая платформа служит "хорошей площадкой для обсуждения армяно-азербайджанской нормализации и других актуальных для Южного Кавказа тем"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает от Азербайджана и Армении активных шагов по согласованию дат проведения следующего заседания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц платформы регионального сотрудничества "3 + 3". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что такая платформа, государствами-членами которой являются Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Иран и Турция, служит "хорошей площадкой для обсуждения армяно-азербайджанской нормализации и других актуальных для Южного Кавказа тем".

"Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран - участниц этой платформы", - отметила Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что российская сторона подтверждает "готовность оказать партнерам востребованное содействие по всему спектру вопросов".