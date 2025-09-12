Москва ответит с учетом "коренных интересов и, естественно, понимая все законы многополярного мира", отметила дипломат

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия даст адекватный и выверенный ответ на новые санкции Евросоюза, заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред", - сказала дипломат на брифинге.

"Реагировать, как всегда, мы будем адекватно, выверенно, с учетом наших коренных интересов и, естественно, понимая все законы многополярного мира", - добавила она.

"Тот факт, что, приняв очередной пакет рестрикций, руководство ЕС моментально заявляет о необходимости готовить новый пакет, даже не утруждая себя вопросом, а что стало с предыдущими, со всей очевидностью свидетельствует не только о неэффективности односторонних ограничений Европейского союза, но и о неспособности нынешних еэсовских элит признать очевидный факт - эти санкции, которые они вводят против России, так, как они их планировали, не работают", - подчеркнула Захарова.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ, рестрикции коснутся поставок российской нефти и банковского сектора.