Экстерриториальные участки для электронного голосования жителей 19 регионов России на выборах губернаторов впервые организовали в 12 флагманских центрах госуслуг

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Электронный формат голосования на экстерриториальных участках в Москве обеспечивает возможность одновременного участия в выборах губернаторов для избирателей из 19 регионов РФ. Об этом сообщил журналистам секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

Экстерриториальные участки для электронного голосования жителей 19 регионов России на выборах губернаторов впервые организовали в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро в Москве.

"Москва, используя те методические основы, которые были заложены в проекте "Мобильный избиратель", она его усовершенствовала. Мы развили этот проект и нормативно, и методически, и технически, что очень важно. И мы сейчас все видим, что вместо невозможности проголосовать на избирательном участке, имея 19 бюллетеней, люди голосуют спокойно, без всякой толпы. И этот проект мы дальше будем развивать, поскольку здесь открываются широкие возможности проголосовать именно на всех выборах, на которых избиратель обладает избирательным правом активным, используя нашу московскую информационную систему", - сказал Попов.

Он добавил, что используя систему "Мобильный избиратель", например, было бы невозможно осуществить голосование бумажными бюллетенями по 225 одномандатным кругам на одном избирательном участке на выборах депутатов Государственной думы.

"Московские избирательные системы, такие как дистанционное электронное голосование и электронный список избирателей, уже сейчас это позволяют. Мы на этом проекте убеждаемся в том, что наши московские системы помогут избирателям, которые приедут в Москву голосовать [из других регионов в дальнейшем], реализовать свое право в полном объеме", - резюмировал он.

Согласно данным экранов Общественного информационного центра, почти 8,3 тыс. избирателей приняли участие в голосовании на экстерриториальных участках в Москве за первые 10,5 часов. Всего на электронное голосование в столице записались почти 18 тыс. избирателей из 19 регионов РФ. "О внештатных ситуациях пока сказать ничего не можем. <…> Все работает штатно, и мы видимо это в прямом эфире", - добавил председатель Общественного штаба Москвы Вадим Ковалев, отвечая на вопросы журналистов.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.