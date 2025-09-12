Проголосовали свыше 385 тыс. избирателей

ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 385 тыс. избирателей пришли на участки в первый из трех дней голосования на досрочных выборах губернатора Оренбургской области, что составляет 25,6%, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"В первый день на выборах в Оренбургской области явка составила 25,6%. Проголосовали 385 143 человека", - сказано в сообщении.

В сентябре 2024 года в первый день голосования на выборах губернатора Оренбургской области явка составляла 27,16%.

В Оренбургской области 12-14 сентября проходят досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях.