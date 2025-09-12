Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей по итогам первого дня голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области составляет, по данным на 20:00 (18:00 мск), 21,77%, сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

На прошлых выборах губернатора Свердловской области, которые прошли в 2022 году, голосование шло один день - 11 сентября, итоговая явка тогда составила 28,47%.

"Явка избирателей на 20:00. Данные приведены с учетом ДЭГ. Досрочные выборы губернатора Свердловской области - 21,77% - явка в целом по избирательному округу, 18,18% - явка в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область. Выборы главы Свердловской области проходят с 12 по 14 сентября. Статус кандидата на пост губернатора получили пять человек: кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР, Рант Краев от партии "Новые люди" и действующий врио губернатора Денис Паслер.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах, Москва будет проводить электронное голосование на городской платформе.