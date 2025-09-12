Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ отметил, что на ДЭГ суммарно зарегистрировались чуть более 1,7 млн избирателей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в 22 регионах работает без сбоев, нарушений при онлайн голосовании на данный момент не зафиксировано. Об этом сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

"Электронное голосование запустилось в 22 регионах , в двух регионах голосование двухдневное. Оно проходит без каких-либо эксцессов, без технических сбоев. За сегодняшний день ни одной жалобы от избирателей и наблюдателей на какие-то серьезные технические сбои или обстоятельства, препятствующие избирателям голосовать по ДЭГ, не поступило", - сказал Артамонов.

Он отметил, что на ДЭГ суммарно зарегистрировались чуть более 1,7 млн избирателей, из них на данный момент проголосовали более 1,2 млн - 72,58%.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

В этом году ДЭГ на федеральной платформе пройдет в 24 регионах - Республике Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Севастополе, Ненецком автономном округе, Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях, а также в Удмуртии.