Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, подчеркнул президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Культура должна найти баланс между открытостью и сохранением своих ценностей. На это указал президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу. Смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов, стимулируют творческое мышление и появление новых направлений", - сказал президент.