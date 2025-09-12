Путин выступил против девальвации ценностей свободы и прав человека

Президент России назвал общей задачей избежание рисков, негативных социальных и общественных последствий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Нельзя допустить девальвацию ценностей свободы и прав человека, а также утрату национальных особенностей, поскольку без этого невозможна "мировая гармония". Об этом на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил президент России Владимир Путин.

"Наша общая задача - избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий. В частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна", - сказал глава государства.

Путин также отметил, в настоящий момент "более взаимосвязанным" мир становится благодаря стремительно развивающимся технологиям, в частности искусственному интеллекту. "Они [технологии] <...> открывают колоссальные возможности для созидания, смелых экспериментов и новаторства, в том числе и в культуре", - добавил российский лидер.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.