Глава государства уверен, что современное "Интервидение" в полной мере сохранит атмосферу творчества и дружбы между народами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем конкурсантам международного музыкального конкурса "Интервидение".

Глава государства выразил уверенность в том, что современное "Интервидение" в полной мере сохранит атмосферу творчества и дружбы между народами. "Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов", - сказал он, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Президент также выразил признательность всем единомышленникам, которые поддержали инициативу России возродить "Интервидение".

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. ТАСС - информационный партнер конкурса.