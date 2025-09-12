Президент отметил, что рассчитывает в этом на поддержку деятелей культуры и на конкретные инициативы, которые смогут обогатить общее гуманитарное пространство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на вклад культурного сотрудничества разных стран в борьбу с любыми формами нетерпимости, включая русофобию.

"Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти", - сказал глава государства на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Путин отметил, что рассчитывает в этом на поддержку деятелей культуры и на конкретные инициативы, которые смогут обогатить общее гуманитарное пространство разных стран.