Варшава не привела никаких доказательств принадлежности дронов Вооруженным силам РФ, сообщил Алексей Мешков

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков во время визита в МИД Франции в связи с произошедшим 10 сентября инцидентом с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши отверг выдвинутые в адрес РФ обвинения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипломатической миссии.

"Посол категорически отверг безосновательные обвинения в адрес России в преднамеренном нарушении польского воздушного пространства", - сказали в диппредставительстве, прокомментировав сообщения о вызове Мешкова в МИД Франции.

Мешков сообщил французской стороне, что Варшава не привела никаких доказательств принадлежности БПЛА Вооруженным силам РФ. Он также отметил, что Министерство обороны России незамедлительно проинформировало оборонное ведомство Польши о своей готовности провести совместные консультации в целях прояснения всех обстоятельств случившегося. "Однако Варшава оставила наши предложения без ответа", - добавил посол.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о вызове посла России в МИД республики. Выступая в эфире радио France Inter, Барро возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на Россию и подчеркнул, что Франция считает неприемлемым подобные инциденты независимо от того, носят они случайный или умышленный характер.