В Коми на выборах главы региона проголосовали 18,75% избирателей

Основное голосование проходит в регионе 12-14 сентября

СЫКТЫВКАР, 12 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах главы Республики Коми в первый день основного голосования составила 18,75%. Среди подавших заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) своим правом воспользовались 72,96% избирателей, сообщил региональный избирком.

"На 20 часов в Республике Коми проголосовали 18,75% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ - 72,96%", - говорится в сообщении.

В ходе досрочного голосования, которое проводилось с 5 по 11 сентября в отдаленных и труднодоступных территориях Коми, проголосовали 35,5% избирателей, имевших право на такое голосование.

Основное голосование проходит в Коми 12-14 сентября. Избирают главу республики, новый состав Госсовета региона, а также муниципальных советов, в том числе в Сыктывкаре. На должность главы Коми претендуют пять кандидатов, которые успешно прошли муниципальный фильтр и получили регистрацию, - это врио главы республики Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего на выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев, из них 11 предоставили документы для регистрации.

На предыдущих выборах руководителя региона, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, явка за первый день голосования составила 8,8%.