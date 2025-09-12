Путин: свободный от стереотипов диалог деятелей культуры расширит связи с РФ

Президент также надеется, что иностранные гости насладятся "прекрасными шедеврами, замечательными интерьерами" Екатерининского дворца, где проходит международный форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Диалог между российскими и зарубежными деятелями искусств, которые прибыли на XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, будет способствовать расширению сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"На международном форуме объединенных культур мы искренне рады вновь принимать в России служителей искусств и просвещения из разных стран мира, - обратился президент в своем выступлении на форуме. - Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятостей диалог будет способствовать расширению сотрудничества и общения, совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума "Возвращение к культуре. Новые возможности" в яркие, востребованные современные проекты".

Глава государства также выразил надежду на то, что иностранные гости насладятся "прекрасными шедеврами, замечательными интерьерами" Екатерининского дворца, в котором проходит мероприятие.

"Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства", - отметил Путин и добавил, что это служит зримым свидетельством "объединяющей и созидательной силы культуры".

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.