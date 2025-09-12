Самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром, подчеркнул глава государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Самоизоляция общества чревата кризисом и упадком, расцвет культуры требует активного взаимодействия с внешним миром. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"История доказывает: самые яркие периоды расцвета культур происходят во времена их активного взаимодействия с внешним миром. И наоборот, когда общество замыкается в себе и слепо, догматично верит в свою исключительность и превосходство над другими, наступает период духовного и интеллектуального кризиса, а следом - упадок культуры и стагнация, причем во всех сферах жизни", - сказал Путин.

По его словам, необходимо "стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу". Как подчеркнул президент, "смешение традиций и техник зачастую создает шедевры мирового уровня, а личные контакты помогают художникам, писателям, музыкантам находить нестандартные формы реализации своих талантов, стимулируют творческое мышление и появление новых направлений".

"Особую значимость диалог культур приобретает сейчас в эпоху стремительного развития технологий, включая и искусственный интеллект", - заключил российский лидер.