Путин: обычаи и языки разных народов в своей гармонии формируют цивилизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Традиции и культуры разных народов во взаимодействии и гармонии формируют всю цивилизацию. На это указал президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Глава государства обратил внимание на место, где проходит мероприятие - Екатерининский дворец, архитектура которого включает в себя совокупность разных культур и "воплощает способность народов объединяться идеями".

"В этих подходах - суть и смыслы нашего форума. Они отражают значимость для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, высочайшую ценность их многообразия, которое в своей гармонии и формирует нашу цивилизацию", - подчеркнул Путин.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.