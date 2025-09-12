Глава государства подчеркнул, что Россия уделяет значительное внимание развитию региональных центров культуры

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Успешные практики России в сфере культуры могут быть востребованы друзьями за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Рассчитываем, что наши успешные практики в сфере культуры могут быть востребованы и в других странах, нашими друзьями. И мы, безусловно, готовы делиться этим опытом со всеми партнерами, вместе с ними наполнять глобальное культурное пространство яркими событиями", - сказал он.

Глава государства добавил, что Россия уделяет значительное внимание развитию региональных центров культуры, что позволяет находить новые таланты в небольших городах и обеспечивать равные стартовые возможности для всех жителей страны. "Мы открываем в регионах новые театры и концертные залы, дома культуры и галереи, центры народного творчества, традиционных промыслов и ремесел. Восстанавливаем, реставрируем объекты культурно-исторического наследия и обеспечиваем все условия для участия в таких проектах", - отметил Путин.