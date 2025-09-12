Всего на электронное голосование в столице записались почти 18 тыс. иногородних избирателей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Электронное голосование на экстерриториальных участках для иногородних избирателей на выборах губернаторов в Москве 12 сентября прошло без нарушений. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Все избирательные участки на настоящий момент закрылись в штатном режиме. На сегодняшний день голосование закончено. И всего сегодня, это только в первый день голосования, подчеркиваю, проголосовало более 8,6 тыс. (8 675 - прим. ТАСС) избирателей на 14 избирательных участках по выборам глав регионов. И я могу назвать, вот, один показатель, и прошу вас обратить на него внимание: активнее всех из всех 19 регионов [РФ], где проходят выборы губернаторов, голосовали жители Брянской области", - сказал он.

"Люди действительно шли голосовать очень активно. <…> Техника вся отработала штатно. <…> Сбоев не было. Видеонаблюдение тоже работало непрерывно. На каждом избирательном участке было не менее шести наблюдателей, они представляли политические партии и Общественную палату [Москвы]. Никаких замечаний и жалоб от них не было", - заверил зампредседателя комиссии.

Реут отметил, что нештатных ситуаций в первый день электронного голосования на экстерриториальных участках в Москве не было.

"Отработали штатно. Спасибо всем нашим волонтерам, спасибо всем общественным наблюдателям, <…> кто на участках сегодня находится, спасибо коллегам-журналистам, кто с нами в центре ["Москва помогает голосовать"] работает сегодня целый день. Понятно, что для Москвы, с нашим более чем десятилетним опытом наблюдения работы больших штабов, 14 избирательных участков - это формат ручного наблюдения практически", - добавил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.