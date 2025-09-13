Голосование в регионе пройдет в течение двух дней

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в Курганской области - единственном регионе России, где голосование в этом году проходит в течение двух дней. Жителям предстоит избрать депутатов областной думы, а также Шадринской гордумы, дум Шумихинского и Макушинского муниципальных округов, сообщили в правительстве региона.

"В Курганской области сегодня, 13 сентября, стартовал первый день голосования. Напоминаем, что избирательные участки будут открыты 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00 часов (с 6:00 до 18:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщили в правительстве.

Всего в регионе двери для избирателей открыли более 780 избирательных участков. В воскресенье кроме постоянных также будут работать пять избирательных участков в местах временного пребывания граждан: в санатории "Жемчужина Зауралья" в Шадринске, в областной клинической больнице, в Курганской больнице скорой медицинской помощи, областном госпитале для ветеранов войн и в следственном изоляторе №1 в Кургане, по данным избиркома региона.

На выборах парламентариев облдумы зарегистрированы 439 кандидатов, выдвинутых шестью избирательными объединениями по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам.

Впервые в регионе будет применяться дистанционное электронное голосование, заявления для голосования таким способом подали почти 35 тыс. избирателей - 5,39% от общего числа. Голосовать по месту нахождения - через механизм "Мобильный избиратель" - намерены 4 тыс. избирателей.

За ходом голосования будут следить 2,1 тыс. наблюдателей.