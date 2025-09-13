В первый день проведения голосования на выборах губернатора региона в 2020 году в Краснодарском крае активность избирателей составляла 21,89%

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по итогам первого дня голосования достигла 30,2%, сообщили журналистам в избирательной комиссии региона.

"Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах губернатора Краснодарского края (сведения на 20:00 [мск] 12 сентября 2025 года). Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 30,2%", - говорится в сообщении.

В первый день проведения голосования на выборах губернатора региона в 2020 году в Краснодарском крае активность избирателей составляла 21,89%.

Голосование началось 12 сентября. В регионе задействованы 64 территориальных избирательных комиссии и 2 842 участковых избирательных комиссии. На территории края дополнительно образовано 28 временных избирательных участков, которые развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях.

Ранее избирательной комиссией Краснодарского края были зарегистрированы четыре кандидата на должность губернатора: действующий глава региона Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР), Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

В 2020 году в выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие 2 895 648 избирателей, явка составила 68,69%. Тогда Кондратьев получил 2 401 266 голосов избирателей - 82,97% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей. Он возглавляет Краснодарский край с 2015 года. В 2020 году Кондратьев был переизбран на второй срок и вступил в должность 23 сентября.