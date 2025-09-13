Выборы проходят очень позитивно, отметил представитель штаба наблюдателей от Общественной палаты региона Владимир Храмцов

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Первый день основного голосования на досрочных выборах губернатора Курской области, которое стартовало 12 сентября, прошел на высоком уровне организации. Об этом журналистам на брифинге сообщил представитель штаба наблюдателей от Общественной палаты региона Владимир Храмцов.

"Хочется отметить, что первый день голосования прошел на высоком уровне организации, обеспечения безопасности, наблюдения. Выборы проходят очень позитивно, мы видим это в том числе и в явке. Граждане идут голосовать, делают это осознанно, выбирают будущее свое, своего края. И в целом мы можем наблюдать, что эти выборы отличаются от других - это определенная осознанность, позитив, которые люди демонстрируют в своих участках", - сказал он.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Курской области Владимир Шульгин отметил, что сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка на всех избирательных участках, в этой работе также задействованы добровольные народные дружины и частные охранные организации. "Для наиболее эффективного несения службы УМВД России по Курской области детально изучена оперативная обстановка, и расстановка нарядов осуществлена в соответствии с текущей ситуацией. В полном объеме продолжаем оказывать помощь избирательным комиссиям в реализации их полномочий при проведении выборов, в обеспечении сохранности избирательной документации", - добавил Шульгин.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они будут проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).