Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Около 9 тыс. из почти 18 тыс. зарегистрированных на электронное голосование на экстерриториальных участках в Москве избирателей из 19 регионов России сделали свой выбор.

"Выдано бюллетеней - 8 939. Принято бюллетеней - 8 900. До окончания голосования осталось 1 день 11 часов 5 минут", - сообщается на экранах в Общественном информационном центре, открытом в центре столицы.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала, что всего на электронное голосование в Москве зарегистрировались 17 868 жителей регионов РФ.

"Все участки открылись вовремя, открылись традиционно с гимна России. <…> С нашей позиции никаких замечаний не было. <…> [Первый] день действительно прошел на очень высоком организационном уровне. Такое количество проголосовавших в первый день говорит о том, что все участки работали четко, слаженно, хорошо. <…> Сбоев у нас не было", - заявила она журналистам в Общественном информационном центре "Москва помогает голосовать".

Участки для голосования иногородних на выборах губернаторов впервые расположены в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.