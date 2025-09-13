Памфилова: выборы разного уровня штатно идут в большинстве регионов России

Все находятся "при деле", отметила председатель ЦИК

"Выборы идут в подавляющем большинстве регионов, все сейчас "при деле". Я предварительно дам информацию на сей момент о том, что нам сейчас удалось обработать, наши прогнозы о том, что пока кампания идет в штатном режиме, без особых эксцессов", - сказала она.

Памфилова отметила, что 12 сентября открылись избирательные участки в 44 субъектах РФ, где голосуют 3 дня. Сегодня начали свою работу еще 9 участков. "Оставшиеся [субъекты] откроют участки уже рано утром по местному времени 14 сентября, то есть завтра в воскресенье", - добавила она.

Кроме того, Памфилова отметила, что в ряде регионов выборы проводятся с вариативностью периода проведения. "В 6 регионах у нас присутствует вариативность периода проведения голосования, я об этом говорила 11 сентября. Это с учетом того, что там проходят выборы разного уровня. И это происходит в различных сочетаниях. Один, два, три дня в Удмуртской республике, Приморском крае, Ивановской, Калининградской, Кировской и Тверской областях", - подчеркнула она.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.

