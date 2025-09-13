Памфилова: на судах досрочно проголосовали более 55 тыс. человек

Продолжают поступать данные о проголосовавших на участках, которые были образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, отметила председатель ЦИК

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 55 тыс. человек приняли участие в досрочном голосовании на выборах разного уровня в РФ. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Что касается досрочного голосования, то продолжают поступать данные об этом. На избирательных участках, которые были образованы в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые находятся в плавании, по состоянию на 12 сентября проголосовали более 55 тыс. избирателей", - сказала она.