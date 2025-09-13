Памфилова: порядка 1,3 млн человек в 24 регионах проголосовали при помощи ДЭГ

Это составляет 78% от общего числа подавших заявление на дистанционное электронное голосование, уточнила председатель ЦИК

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,3 млн человек уже приняли участие в голосовании на выборах разного уровня в 24 субъектах РФ при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Что касается дистанционного электронного голосования, еще раз напоминаю, что оно проходит у нас в 24 субъектах Российской Федерации, на федеральной платформе уже проголосовало более 1 330 000 человек, что составляет 78% от тех, кто подал заявление", - сказала она.

Памфилова отметила, что, несмотря на возможные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются жители регионов, голосование при помощи ДЭГ пользуется большим спросом. "Мы услышали призывы, с учетом того, что есть возможности различных эксцессов, связанных с прилетами БПЛА, что могут быть со связью проблемы. Все постарались максимально воспользоваться тем, что со связью все в порядке, и большинство проголосовало - 78% из тех, кто подавал заявление", - добавила она.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.