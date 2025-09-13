Это более половины от общего числа записавшихся на голосование, отметила председатель ЦИК

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более половины из общего числа записавшихся на голосование на выборах на экстерриториальных избирательных участках в Москве - 9 тыс. человек из почти 18 тыс. - уже отдали свой голос. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"За последние сутки на них [экстерриториальных избирательных участках в Москве] проголосовала уже половина записавшихся, то есть проголосовало 9 тыс. человек, а записалось 18 тыс. Точнее - 17,8 тыс. [человек]", - сказала она.

Для жителей регионов, где в этом году проходят выборы высших должностных лиц, в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном- выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.

В новость внесена правка (10:38 мск) - передается с исправлением числа проголосовавших, верно - 9 тыс.