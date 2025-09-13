Памфилова: за время избирательной кампании в ЦИК поступило 1 070 обращений

Также зафиксировано 11 обращений о случаях принуждения к голосованию, это рекордно мало, указала председатель ЦИК

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. 1 070 обращений, из них 194 касались предполагаемых нарушений, поступило в ЦИК за время избирательных кампаний. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"За период избирательных кампаний по выборам, назначенным на 14 сентября, в ЦИК поступило на сей момент 1 070 обращений, из которых 55 в первый день голосования. По 876 из них, поступивших в обращение, требовалось дать разъяснение действующих законодательств о выборах. В частности, в 620 случаях вопросы касались регистра избирателей. Наибольшая часть из них поступила из регионов, в которых применяется дистанционное электронное голосование. В 194 случаях, поступивших в ЦИК, содержались сведения о предполагаемых нарушениях законодательства о выборах", - сказала она.

Также поступило 11 обращений о случаях принуждения к голосованию, это рекордно мало, указала председатель ЦИК.

Памфилова отметила, что в этом году информации о нарушениях поступило в три раза меньше, чем в 2022 году. "Это кампания и [кампания] 2022 года очень похожи. Таких обращений было почти в три раза больше, тогда было 524. Отмечу, что из 194 обращений, которые поступили, информация о нарушениях при организации проведения выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и депутатов законодательных собраний содержалось только в 25 из них. Как и прежде, мы применяем все законные меры для борьбы с любой формой принуждения избирателя к голосованию. За период избирательных кампаний по выборам, назначенных на 14 сентября, поступило всего 11 таких обращений, я бы сказала, рекордно мало", - пояснила она.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.