Якушев назвал несущественными обращения, поступившие в центры ЕР

В ситуационные центры партии в первый день ЕДГ поступило 53 обращения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Поступившие в ситуационные центры партии "Единая Россия" в первый день единого дня голосования (ЕДГ) обращения прошли проверку, они несущественны и не влияют на результаты голосования, сообщил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

"Мы отслеживаем ситуацию на участках с помощью нашей информационной системы "Наблюдатель" в режиме реального времени. Все обращения, которые поступили в первый день голосования, прошли юридическую проверку. Они несущественны и не влияют на результаты выборов", - отметил секретарь Генсовета.

Как сообщается, в ситуационные центры партии в первый день ЕДГ поступило 53 обращения. За ходом голосования следят 60 тысяч наблюдателей "Единой России". Большинство сообщений о возможных нарушениях зафиксировано в Новосибирской, Московской и Воронежской областях. Отмечается, что голосование проходит активно, а первый день ЕДГ прошел организованно.

"По нашим данным, на выборах глав регионов самая высокая явка в Еврейской автономной и Курской областях - 49% и 35% (по состоянию на 20:00 мск). Депутатов заксобраний активнее всего выбирают жители Ямала и Воронежской области - 28% и 23%. А наибольший интерес к выборам в гордумы проявляют жители Оренбурга и Ижевска - 14% и 12%", - заключил Якушев.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в своем выступлении в информационном центре комиссии заявила, что единый день голосования в России будет масштабным, пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе страны. Избирательная система России научилась проводить выборы в условиях развязанной в последние годы Западом кампании против страны, отметила глава ЦИК.