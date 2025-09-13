Выборы глав субъектов в 2026 году пройдут в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы глав субъектов РФ пройдут в 2026 году в семи регионах, среди которых Чечня и Белгородская область. Соответствующие данные представили в информцентре ЦИК РФ.

Согласно презентации, выборы глав субъектов в 2026 году пройдут в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.

"Вот кампании в органы госвласти, которые нас ждут. Это большие выборы плюс к главной кампании - депутатов Государственной думы", - сказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.