Председатель комиссии выразила поддержку и уважение работникам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Члены избиркомов Камчатского края продолжают работать мужественно и доблестно, несмотря на продолжающееся землетрясение. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Камчатку продолжает трясти и наши коллеги доблестно, с большой ответственностью, терпением, мужеством продолжают работать. <…> Хочется выразить им огромную поддержку и уважение", - сказала Памфилова.

"Гвозди бы делать из наших людей", - прокомментировала она прямое включение с одного из участков, где видны продолжающиеся толчки.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.