Заявления на голосование на выборах губернаторов подали 1,4 тыс. обвиняемых в 82 СИЗО

Во всех запланированных учреждениях голосование состоялось, уточнила член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. лиц, которые находятся в следственных изоляторах в 28 субъектах РФ, выразили желание участвовать в голосовании на выборах губернаторов. Об этом сообщила член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина в информационном центре ЦИК России.

В 2025 году голосование проходило в 82 СИЗО в 28 субъектах. Для этого было создано 77 спецучастков.

"12 сентября в 28 субъектах РФ проголосовали у нас те избиратели, которые находятся в СИЗО за пределами своего избирательного округа, таких заявлений у нас поступило 1 425 <...>. 12 сентября во всех запланированных учреждениях голосование состоялось, и на сегодняшний день в нашу государственную автоматизированную систему "Выборы" 2.0 был заведен 381 протокол - это 100%. Все коллеги очень профессионально выполнили свою работу", - сказала Хаймурзина.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.