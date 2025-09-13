Президент России отметил, что это настоящий штаб управления российской космонавтикой

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит возведенный в Москве Национальный космический центр. Об этом он сообщил на Дне города Москвы.

"Хорошо помню, как Сергей Семенович [Собянин, мэр столицы] предложил помощь Москвы в возрождении отечественной космической отрасли. Совсем недавно это было, несколько лет назад. Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем, посмотрим, как он выглядит. Это настоящий штаб управления российской космонавтикой. Сложившийся инженерно-технический комплекс, который связывает воедино науку, образование и производство", - сказал президент.

Безусловно, продолжил Путин, это укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития.

"Сейчас главная задача - на полную мощь использовать возможности нового космического центра, всей инфраструктуры столицы, помочь в реализации смелых, дерзновенных без всякого преувеличения замыслов молодого поколения исследователей и инженеров, объединить усилия с компаниями, высшими учебными заведениями, предприятиями не только Москвы, но и из других регионов. Словом, сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса, в создании решений для других, в том числе только зарождающихся индустрий XXI века", - подчеркнул глава государства.