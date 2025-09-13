Путин пожелал Собянину достижения всех амбициозных целей по развитию Москвы

Президент также пожелал москвичам оптимизма и больших побед

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День города пожелал москвичам оптимизма и больших побед, а мэру Сергею Собянину и его команде - достижения всех амбициозных целей.

"От всей души желаю жителям столицы больших достижений и побед, здоровья, оптимизма. А мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и его творческой, целеустремленной команде желаю ставить новые задачи, добиваться еще более амбициозных целей на благо Москвы и нашей Родины. С праздником, дорогие друзья!" - сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.