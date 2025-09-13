Она составила 48,28%

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Более половины избирателей проголосовали на выборах губернатора Севастополя к 15:00 мск субботы, сообщили журналистам в Севастопольской городской избирательной комиссии.

В 2020 году Севгоризбирком сообщал, что итоговая явка на выборах губернатора Севастополя составила 48,28%. "По состоянию на 15:00 [мск] 13 сентября 2025 года проголосовало 172 430 избирателей (51,92%) - данные с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ", - говорится в сообщении Севгоризбиркома.

Уточняется, что вместе с выборами губернатора проходят и выборы депутатов двух муниципалитетов региона.

По данным на 1 июля, в Севастополе насчитываются 342 786 избирателей. Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходило с 3 по 11 сентября, в нем приняли участие 127 608 человек. К концу первого основного дня голосования - 12 сентября - свой выбор сделали уже 155 199 или 46,8% избирателей.

О выборах губернатора

В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").