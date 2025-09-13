Также отмечается большой интерес гражданского общества

КУРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области, которая стартовала 11 июня, прошла без нарушений. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель председателя областной думы Константин Комков.

"Важно подчеркнуть, что сама избирательная кампания произошла без нарушений, несмотря на сложности организации процесса. Нужно отдать должное нашей избирательной системе, [которая] в сложные времена показала свой профессионализм и умение работать в сложной ситуации, доказала свою стойкость, что на мой взгляд, очень важно", - сказал он.

Также отмечается большой интерес гражданского общества, наблюдателей как в период досрочного, так и в дни основного голосования на досрочных выборах главы Курской области. По словам Комкова, выборы этого года уникальны для современной политической истории региона особым вниманием со стороны федерального центра. "Очень важно, что в дебатах приняли участие все кандидаты [на пост губернатора]. Это произошло впервые в политической истории нашего региона", - добавил заместитель председателя облдумы.

Избирательная кампания по выборам губернатора Курской области началась в регионе 11 июня. Досрочные выборы главы региона назначены на 14 сентября, они проходят в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост претендуют врио губернатора Александр Хинштейн ("Единая Россия"), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Бобовников (КПРФ).