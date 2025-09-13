Члены участковых избирательных комиссий положительно отнеслись к организации голосования вне школ, отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Электронное голосование на экстерриториальных участках для иногородних избирателей на выборах губернаторов в Москве 13 сентября прошло без нарушений. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Второй день, как практика многодневного голосования показывает, он самый "тихий". <…> Все было хорошо, оборудование все отработало без сбоев, без каких-либо проблем", - сказал Реут.

Он отметил, что члены участковых избирательных комиссий положительно отнеслись к организации голосования вне школ: участки для голосования иногородних на выборах губернаторов впервые расположены в 12 флагманских центрах госуслуг в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро. По словам Реута, атмосфера на экстерриториальных участках позитивная, на что в том числе влияет праздничная программа, организованная в Москве по случаю Дня города.

"Участки работали - все мы это видели через видеокамеры. Наши наблюдатели были на участках, наш видеоцентр небольшой работал. Мы также выезжали вместе с коллегами из Общественной палаты Москвы на участки, проверяли, выходили на связь [с инфоцентром]. <…> Везде организованы [для членов избиркомов, наблюдателей и волонтеров] и питание, и комнаты отдыха", - добавил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщала, что всего на электронное голосование в Москве зарегистрировались 17 868 жителей регионов РФ. Согласно данным экранов Общественного информационного центра "Москва помогает голосовать", проголосовали уже почти 11,7 тыс. человек - 65,3%.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября, всего было получено и одобрено порядка 18 тыс. таких заявлений.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.