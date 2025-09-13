На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Явка за два дня голосования на выборах главы Архангельской области составила 26,33%, сообщает областная избирательная комиссия. Территориально Ненецкий автономный округ (НАО) входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья.

"Явка избирателей по состоянию на 20:00 [мск] 13 сентября 2025 года. 26,33% (233 134) избирателей приняли участие в голосовании", - указано в сообщении.

Явка за два дня голосования в 2020 году на выборах главы Архангельской области составила 18,1% от общего числа избирателей.

На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов: Мария Харченко (ЛДПР), Наталья Сорокина ("Зеленая альтернатива"), Роман Лябихов (КПРФ), Алексей Буглак ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), действующий губернатор Александр Цыбульский ("Единая Россия") и Олег Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").