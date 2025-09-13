На пост главы региона претендуют пять человек

ТАМБОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Тамбовской области, где проходят досрочные выборы главы региона, во второй день голосования достигла 42,97 %. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме. Голосование началось 12 сентября и пройдет три дня.

"По состоянию на 20:00 13 сентября явка избирателей на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 42,97 %. Проголосовали 334 579 избирателей", - сообщили в облизбиркоме.

На предыдущих выборах губернатора Тамбовской области, которые прошли в 2022 году, явка во второй день голосования составила 44,39%.

Выборы главы Тамбовской области проходят с 12 по 14 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек: врио главы региона Евгений Первышов от партии "Единая Россия", Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Олег Морозов (ЛДПР) и Елена Семилетова ("Новые люди"). В регионе работает 820 избирательных участков. По данным областного избиркома, на 1 июля, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателя.