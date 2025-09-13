Вместе с выборами губернатора в Севастополе проходят и выборы депутатов двух муниципалитетов региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Явка по итогам второго дня голосования на выборах губернатора Севастополя составила 55,36%, сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии.

"По состоянию на 20:00 мск 13 сентября 2025 года проголосовали 183 875 избирателей (55,36%) - данные с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ", - говорится в сообщении Севгоризбиркома.

Вместе с выборами губернатора в Севастополе проходят и выборы депутатов двух муниципалитетов региона.

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя проходило с 3 по 11 сентября, в нем приняли участие 127 608 человек. Основные дни голосования - 12-14 сентября. Уже к середине дня субботы явка превысила данные аналогичных выборов 2020 года, составив 51,92% с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ. По итогам предыдущих выборов главы региона Севгоризбирком сообщал, что явка составила 48,28%.

По данным на 1 июля, в Севастополе насчитывается 342 786 избирателей.

О выборах губернатора

В Севастополе работают 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице №1, на кораблях и судах. Открыты 14 экстерриториальных участков в Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала стал врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден президентом от должности, а в сентябре 2020 года победил на выборах. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него, кандидатами на должность губернатора Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").