Председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев считает, что такая практика должна стать "электоральной привычкой"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экстерриториальные участки для электронного голосования избирателей из регионов РФ в столице, организованные вне привычных для проведения выборов городских школ, должны стать электоральной "привычкой". Такое мнение в Общественном информационном центре "Москва помогает проголосовать" озвучил председатель Общественной палаты столицы Вадим Ковалев.

Участки для электронного голосования в Москве иногородних избирателей на выборах губернаторов, которые проходят 12-14 сентября, впервые расположили в 12 флагманских центрах госуслуг "Мои документы" в торговых центрах, а также в гостиничном комплексе и на станции метро.

"Конечно, это первый раз, конечно, это эксперимент. <…> Конечно, это должно стать некой электоральной привычкой. Как, помните, мы начинали ДЭГ (дистанционное электронное голосование или онлайн-голосование посредством гаджетов с установленным браузером и доступом в интернет - прим. ТАСС) с небольшого голосования Новой Москве [и] в Зеленограде. Сейчас это уже абсолютная норма, больше 90% москвичей так голосуют. Поэтому здесь (в организации экстерриториального электронного голосования вне школ - прим. ТАСС) тоже вопрос привычки, и мы сейчас эту привычку формируем, делаем первый шаг и первый шаг делаем уверенно", - сказал Ковалев журналистам.

Кто может проголосовать в Москве

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября, в ряде субъектов РФ - выборы высших должностных лиц. В список 19 регионов, жители которых могут принять участие в выборах глав субъектов в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

Для жителей этих регионов в Москве организованы 14 экстерриториальных участков с терминалами электронного голосования. Чтобы проголосовать на таком участке, жителям субъектов необходимо было подать заявление на портале "Госуслуги" до 8 сентября.

Избиратели с одобренной заявкой на голосование на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в Москве могут прийти на любой из 14 открытых в столице участков 12, 13 или 14 сентября с 08:00 до 20:00 мск. С собой необходимо взять паспорт. Каждого пришедшего проголосовать на участок после проверки паспорта направят к свободному терминалу электронного голосования, чтобы сделать выбор с помощью анонимного электронного бюллетеня.

Все участки оборудовали системами видеонаблюдения, которые должны обеспечить непрерывную запись во все дни волеизъявления, включая ночное время. Кроме того, при содействии общественных палат регионов на участки направили наблюдателей.