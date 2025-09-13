Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять"

ВЕНА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Польши не готово получить консультации от Министерства обороны России по вопросам инцидента с беспилотниками, произошедшего 10 сентября. Об этом написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

"Минобороны России предложило консультации, Минобороны Польши к ним не готово. Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять", - говорится в публикации.

Ульянов отметил, что "множество элементарных вопросов" о том, зачем России может быть необходимо дестабилизировать ситуацию в Польше, остаются без ответов.

По его мнению, выводы о причастности России к произошедшему являются преждевременными.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации участников альянса.

Как заявили в российском Минобороны, Вооруженные силы РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались.