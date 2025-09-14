Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что "постоянные ложные сведения" привели к "глобальному бедствию"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал привлечь к ответственности западные СМИ за распространение недостоверной информации после убийства американского политического активиста и консервативного деятеля Чарли Кирка. Об этом Дмитриев написал в Х.

"Постоянные ложные сведения традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Настало время действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться", - говорится в публикации.

В своей публикации глава РФПИ также упомянул, что американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео в Truth Social. На видео девушка обращается к президенту и говорит о важности восстановления закона, регулирующего СМИ в США, и призывает назвать его в честь Кирка.

В 31-летнего Чарли Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.