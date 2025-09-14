Проголосовали 595 097 избирателей

ОРЕНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей в Оренбургской области, где проходят досрочные выборы губернатора, на 10:00 (08:00 мск) составила 39,53%. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

"Явка избирателей на 10:00 часов составила 39,53%. Проголосовали 595 097 избирателей. В Оренбурге на избирательные участки к этому моменту пришли 130 924 человека, явка составила 29,2%. В Орске проголосовало 23,85% избирателей, то есть 40 646 человек", - говорится в сообщении.

Голосование продолжится до 20:00 (18:00 мск)

Явка на 10:00 в сентябре 2024 года на выборах губернатора области составляла 42,86%. Проголосовали тогда 642 799 избирателей.

В Оренбургской области 12-14 сентября проходят досрочные выборы губернатора и выборы в органы местного самоуправления во всех муниципальных образованиях.